Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября, 22:23

Мэр Москвы

Собянин: еще один беспилотник уничтожен на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву. Об этом в своем канале в мессенджере MAX заявил Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

Мэр столицы сообщил, что силы ПВО России отражают атаку летящих в сторону Москвы беспилотников вечером в понедельник, 22 сентября. Изначально было известно о 7 дронах, которые уничтожили на подлете к столице.

Затем российские силы ПВО сбили 2 вражеских БПЛА, а следом ликвидировали еще две воздушных цели. Таким образом, к настоящему моменту общее количество нейтрализованных беспилотников достигло 12.

Читайте также


мэр Москвыпроисшествиягород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика