22 сентября, 22:23Мэр Москвы
Собянин: еще один беспилотник уничтожен на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву. Об этом в своем канале в мессенджере MAX заявил Сергей Собянин.
По его словам, на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.
Мэр столицы сообщил, что силы ПВО России отражают атаку летящих в сторону Москвы беспилотников вечером в понедельник, 22 сентября. Изначально было известно о 7 дронах, которые уничтожили на подлете к столице.
Затем российские силы ПВО сбили 2 вражеских БПЛА, а следом ликвидировали еще две воздушных цели. Таким образом, к настоящему моменту общее количество нейтрализованных беспилотников достигло 12.