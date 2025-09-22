Собянин: еще один беспилотник уничтожен на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву. Об этом в своем канале в мессенджере MAX заявил Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

Мэр столицы сообщил, что силы ПВО России отражают атаку летящих в сторону Москвы беспилотников вечером в понедельник, 22 сентября. Изначально было известно о 7 дронах, которые уничтожили на подлете к столице.

Затем российские силы ПВО сбили 2 вражеских БПЛА, а следом ликвидировали еще две воздушных цели. Таким образом, к настоящему моменту общее количество нейтрализованных беспилотников достигло 12.

