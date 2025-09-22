22 сентября, 23:13Транспорт
Более 40 рейсов на вылет перенесены в аэропорту Шереметьево
Фото: 123RF/olegganko
Из-за временных ограничений в столичном аэропорту Шереметьево перенесен вылет 45 рейсов, 29 вылетов были отменены. На прилет задерживаются 54 рейса, при этом отменены – 9. Об этом свидетельствуют данные онлайн-расписания воздушной гавани.
В связи с ограничениями в Шереметьево авиакомпания "Россия" сообщила, что вынужденно корректирует расписание рейсов, отменяя или перенося время их вылета. "Аэрофлот" также сообщил о вынужденных корректировках в расписании рейсов на вылет и прилет в столичном аэропорту.
Пассажиров призывают следить за актуальной информацией на онлайн-табло, на сайтах перевозчиков, а также во время объявлений по громкой связи.
Ограничения объявили из-за очередной попытки атаки БПЛА в столичном регионе. По последним данным, вечером 22 сентября было уничтожено 14 беспилотников на подлете к Москве.
Силами ПВО отражена попытка атаки еще двух беспилотных средств – Собянин