Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотника на подлете к Москве

Фото: министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один вражеский беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Подробности случившегося выясняются.

Таким образом, этой ночью на подлете к столице было ликвидировано уже пять вражеских дронов. Вечером понедельника, 22 сентября, ПВО сбила 15 беспилотников в Московском регионе.

Из-за опасности БПЛА столичный аэропорт Шереметьево объявил о временных ограничениях на прием и выпуск рейсов. Позже воздушная гавань возобновила прием самолетов.