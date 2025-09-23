Аэропорт Шереметьево возобновил прием самолетов

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

В столичном аэропорту Шереметьево частично сняты ограничения на полеты. Воздушная гавань возобновила прием рейсов на прилет, говорится в телеграм-канале Шереметьево.

Отмечается, что службы аэропорта обеспечивают стабильную деятельность и продолжают обслуживать пассажиров, оказывая всевозможное содействие в условиях вынужденных задержек рейсов. В частности, пассажирам предоставляют данные о статусе рейсов, питьевую воду, круглосуточное бесплатное обслуживание пассажиров с детьми в комнатах матери и ребенка, а также пассажиров с ограниченными возможностями здоровья в спецзалах.

"В настоящее время ситуация в терминалах спокойная, обслуживание пассажиров, предполетный досмотр и другие процедуры проходят в стабильном режиме. Пассажиры задержанных рейсов обслуживаются в соответствие с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпаний и аэропорта", – говорится в сообщении авиагавани.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в Шереметьево вечером 22 сентября. На прилет в аэропорт задерживались более 50 рейсов, а на вылет – свыше 40.

Ограничения ввели в аэропорту на фоне угрозы БПЛА в столичном регионе. По последним данным, вечером 22 сентября на подлете к Москве было уничтожено 15 беспилотников. В ночь на 23 сентября ПВО ликвидировала еще два дрона на подлете к столице.