00:06

Мэр Москвы

Собянин: ПВО Минобороны сбили еще два беспилотника на подлете к Москве

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили еще два вражеских беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы, в ночь на вторник, 23 сентября. Об этом написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Сотрудники спецслужб уже прибыли к месту падения фрагментов БПЛА. Информации о каких-либо последствиях атаки не поступало.

За вечер понедельника, 22 сентября, силы ПВО перехватили и уничтожили 15 беспилотников, летевших на Москву.

В связи с угрозой атаки БПЛА в столичном аэропорту Шереметьево объявили временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Задержаны более 40 рейсов на вылет и свыше 50 – на прилет.

Силами ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник, атаковавший Москву

