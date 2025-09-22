Самарские таможенники задержали партию БПЛА из Казахстана

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Самарские таможенники обнаружили и задержали 34 разобранных БПЛА и один квадрокоптер с пультом дистанционного управления при досмотре "Газели", следовавшей из Казахстана в Башкирию. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Уточняется, что транспортное средство было остановлено недалеко от МАПП "Сагарчин". В сопроводительных документах сведения о БПЛА отсутствовали. Сопровождавший груз мужчина заявил, что дроны якобы принадлежат ему и нужны для личной видеосъемки.

После предварительной оценки экспертов выяснилось, что в грузе есть разобранные FPV-дроны, оснащенные камерами, а также два FPV-крыла "Ключ-Фортуна". В частности, два аппарата оказались беспилотниками самолетного типа, которые могут перемещать груз весом до 5 килограммов.

Также в транспорте был найден один БПЛА разведывательного типа и комплекты для сборки 32 малогабаритных летательных аппаратов с возможностью сброса груза. Товар был задержан, теперь решается вопрос о назначении экспертизы.

"Таможенные органы обращают внимание: дроны в таком количестве не могут предназначаться для личных целей и несут потенциальную угрозу безопасности жизни и здоровью граждан", – подчеркнули в ФТС.

