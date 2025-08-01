Юрист Русяев: незадекларированные украшения могут изъять в пользу государства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Личные украшения, пересекающие таможенную границу Евразийского экономического союза, нужно декларировать, если их стоимость превышает установленные законом лимиты. Об этом Москве 24 рассказал юрист Илья Русяев.

По словам эксперта, для физических лиц, которые не занимаются коммерцией, действуют особые правила для товаров личного пользования. Однако если стоимость или вес товаров превышает установленные лимиты, а также если они имеют признаки культурной ценности, то декларирование становится обязательным.

"Нарушение правил декларирования, например, попытка не указать в таможенной декларации дорогостоящие украшения, может повлечь административную или уголовную ответственность", – предупредил Русяев.

В частности, штраф за недекларирование может составить от половины до трехкратной стоимости предмета правонарушения. Кроме того, украшения могут изъять в пользу государства, уточнил юрист.

В свою очередь, если украшения обладают признаками культурной ценности, например, являются антикварными или уникальными художественными работами, их незаконное перемещение может быть квалифицировано как преступление по статье о контрабанде. В этом случае штраф может достигать миллиона рублей, а наказание – лишения свободы на срок до 5 лет.

При этом эксперт обратил внимание на предусматриваемую законом возможность освобождения от ответственности. Для этого человеку необходимо добровольно уведомить таможенный орган о незадекларированных товарах до начала контроля. Тем не менее правило не распространяется на стратегически важные товары и культурные ценности.

Русяев отметил, что перемещение личных украшений требует внимательного отношения к юридическим аспектам, чтобы избежать серьезных последствий, включая уголовное преследование.

Ранее сочинские таможенники пресекли ввоз контрабанды ювелирных изделий из Дубая. По информации ФТС, в ручной клади россиянки, вернувшейся из ОАЭ, были обнаружены пустые коробки от изделий люксовых брендов, а в куртке был спрятан пакет с серьгами, браслетами и цепочками с логотипами известных брендов.

По результатам экспертизы украшения изготовлены из золота 750-й пробы с инкрустацией бриллиантами, ониксом и другими драгоценными камнями. Общая стоимость драгоценностей – около 32 миллионов рублей.