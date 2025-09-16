Таможенники в Домодедово задержали россиянина с чертежами скрипок Страдивари и Амати

Фото: телеграм-канал "ФТС России"

Таможенники в Домодедово пресекли вывоз в Стамбул чертежей коллекционных скрипок, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ФТС России.

Шесть печатных изданий, а также 16 чертежей музыкальных инструментов, содержащих копии форм и размеров скрипок мастеров Николо Амати, Антонио Страдивари, Джузеппе Гварнери и их отдельных элементов, обнаружили в ходе выборочного контроля.

В багаже россиянина также нашли бумажный перфорированный ролик для механического пианино или пианолы с записью произведения Камиля Сен-Санса "Гавот".

Разрешительных документов на вывоз предметов, которые, по заключению экспертов, представляют культурную ценность, пассажир не предъявил. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Шереметьево задержали россиянку, которая прибыла из Франции с незадекларированными часами Rolex. Женщина скрыла часы, стоимость которых оценивается в 12 миллионов рублей, в кармане верхней одежды и прошла через "зеленый" коридор.

Однако контрабанду выявили во время выборочного контроля с помощью металлодетектора. Кроме того, в багаже пассажирки нашли фирменную коробку и сертификаты на часы.

