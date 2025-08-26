Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Хабаровские таможенники нашли голову крокодила в вещах туриста, приехавшего из Вьетнама. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).

Сотрудники ФТС обнаружили необычный товар в чемодане гражданина России, используя рентген-машину в рамках выборочного контроля.



По словам мужчины, он приобрел голову крокодила для собственной коллекции и не знал о том, что такие вещи нужно декларировать.

Проведенная экспертиза установила, что найденная голова принадлежит гребнистому крокодилу, вид которого подпадает под действие Конвенции СИТЕС.

В настоящий момент возбуждено два уголовных дела по статьям о несоблюдение запретов и ограничений и недекларирование товаров. Нарушителю грозит штраф и изъятие товара.

Ранее таможенники нашли кактусы в игрушке Labubu из Таиланда. Посылка предназначалась жителю Перми, при этом в декларации отправитель указал, что пересылает куклу Барби. Клубни и ростки кактусов были завернуты в бумагу и зашиты внутрь игрушки.