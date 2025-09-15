Россиянку с часами Rolex за 12 млн руб задержали в Шереметьево

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

В аэропорту Шереметьево задержали гражданку России, прибывшую из Франции с незадекларированными часами Rolex. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на публикацию Федеральной таможенной службы (ФТС) в телеграм-канале.

Женщина скрыла часы, стоимость которых оценивается в 12 миллионов рублей, в кармане верхней одежды и прошла через "зеленый" коридор. Однако контрабанду выявили во время выборочного контроля с помощью металлодетектора. Кроме того, в багаже пассажирки нашли фирменную коробку и сертификаты на часы.

Сама россиянка рассказала, что изделие принадлежит ее мужу, который занимается коллекционированием. Данные часы предназначались для перепродажи, призналась она. Экспертиза показала, что изделие из платины 950-й пробы, оно украшено бриллиантами.

Против женщины возбудили уголовное дело о контрабанде стратегических материалов. По данной статье ей может грозить до 5 лет заключения либо штраф до 1 миллиона рублей.

Ранее в Шереметьево задержали мужчину за попытку провезти украшения на сумму более 4 миллионов рублей. Среди его личных вещей выявили кольца, серьги, браслет и кулон. По словам пассажира, ювелирные украшения он вез, чтобы подарить друзьям, а правила таможни не знал.

