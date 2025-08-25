Мужчину задержали в Шереметьево за попытку провезти украшения на 4 млн рублей

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Мужчину задержали в Шереметьево за попытку провезти украшения на сумму более 4 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).

"Шереметьевские таможенники обнаружили незадекларированные ювелирные изделия стоимостью 4,2 миллиона рублей у иностранца, прибывшего из Урумчи (КНР)", – говорится в сообщении.

Пассажира остановили на зеленом коридоре для выборочного контроля. Во время сканирования багажа сотрудник таможни увидел необычные предметы внутри сумки. Выяснилось, что среди личных вещей мужчины находились украшения: кольца, серьги, браслет и кулон.

По словам иностранца, ювелирные украшения он вез, чтобы подарить друзьям, а правила таможни не знал.

"Экспертиза подтвердила, что драгоценности выполнены из золота 750-й пробы и инкрустированы бриллиантами, ониксом и гранатом", – сообщили в ФТС.

В настоящий момент против мужчины заведено уголовное дело по статье о контрабанде важных товаров. За преступление ему грозит лишение свободы сроком до 5 лет или штраф до 1 миллиона рублей.

Ранее сотрудники ФТС и ФСБ РФ пресекли незаконный вывоз в Литву более 48 килограммов янтаря. Гражданин России пытался провезти драгоценности через таможенный пост Чернышевское в Калининградской области. Для этого злоумышленник спрятал камни в газовом баллоне под машиной. Мужчину задержали, ему грозит до 5 лет тюрьмы.