00:36

Мэр Москвы

Собянин: средства ПВО уничтожили еще два беспилотника, летевших к Москве

Фото: министерство обороны РФ

Силы ПВО ликвидировали еще два вражеских беспилотника на подлете к Москве в ночь на вторник, 23 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Мэр столицы уточнил, что экстренные службы работают на месте падения обломков беспилотников.

Таким образом, в ночь на 23 сентября силы ПВО уничтожили уже четыре БПЛА, летевших в сторону Москвы. Вечером 22 сентября ПВО ликвидировала в общей сумме 15 дронов в столичном регионе.

В связи с угрозой атаки БПЛА в московском аэропорту Шереметьево объявили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Позже авиагавань возобновила прием самолетов.

Уничтожен еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву

