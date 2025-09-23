Росавиация сообщила об ограничениях в аэропортах Казани и Нижнекамска

Фото: depositphotos/nitinut380

Временные ограничения введены в аэропортах Казани и Нижнекамска в Татарстане. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

На момент публикации оба аэропорта не принимают и не выпускают самолеты. Подобные меры вводятся для обеспечения безопасности полетов.

Ночью 23 сентября аналогичные ограничения вводились в аэропортах Саратова и Самары. Спустя некоторое время ограничения сняли.

Кроме того, такие же меры безопасности вводились в столичном аэропорту Шереметьево на фоне угрозы БПЛА. Позже ограничения отменили, аэропорт начал восстанавливать график полетов.