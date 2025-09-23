Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября, 04:26

Мэр Москвы

Собянин: еще три направлявшихся к Москве БПЛА нейтрализованы силами ПВО

Фото: министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще 3 беспилотника на подлете к Москве в ночь на вторник, 23 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Мэр Москвы уточнил, что сотрудники спецслужб уже работают на месте падения обломков БПЛА.

С вечера 22 сентября подразделения ПВО уничтожили в общей сумме 26 вражеских беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы.

Из-за очередной попытки атаки БПЛА аэропорт Шереметьево вводил временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Позже ограничения отменили, авиагавань восстанавливает свою работу.

Силами ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник, атаковавший Москву

Читайте также


мэр Москвыпроисшествиягород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика