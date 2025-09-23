Собянин: еще три направлявшихся к Москве БПЛА нейтрализованы силами ПВО

Фото: министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще 3 беспилотника на подлете к Москве в ночь на вторник, 23 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Мэр Москвы уточнил, что сотрудники спецслужб уже работают на месте падения обломков БПЛА.

С вечера 22 сентября подразделения ПВО уничтожили в общей сумме 26 вражеских беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы.

Из-за очередной попытки атаки БПЛА аэропорт Шереметьево вводил временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Позже ограничения отменили, авиагавань восстанавливает свою работу.