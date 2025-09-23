Собянин: еще два направлявшихся к Москве БПЛА нейтрализованы силами ПВО

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО ликвидировали еще два вражеских дрона, которые летели в сторону Москвы, в ночь на вторник, 23 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков беспилотников.

Таким образом, в ночь на 23 сентября силы ПВО уничтожили уже 8 вражеских беспилотников над столичным регионом. Вечером 22 сентября на подлете к Москве ликвидировали еще 15 БПЛА.

В связи с очередной попыткой атаки БПЛА в столичном аэропорту Шереметьево вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Спустя некоторое время ограничения отменили.