23 сентября, 05:35Транспорт
Ограничения на полеты введены в аэропорту Самары
Фото: depositphotos/Shebeko
Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Самары. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.
В данный момент воздушная гавань не принимает на посадку и не отправляет авиарейсы.
Ночью 23 сентября аналогичные ограничения были введены в аэропорту Саратова. Данные меры призваны обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов.
Кроме того, подобные меры продолжают действовать с 22 сентября в аэропортах Калуги и Ярославля.
