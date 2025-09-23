Ограничения на полеты введены в аэропорту Самары

Фото: depositphotos/Shebeko

Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Самары. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

В данный момент воздушная гавань не принимает на посадку и не отправляет авиарейсы.

Ночью 23 сентября аналогичные ограничения были введены в аэропорту Саратова. Данные меры призваны обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов.

Кроме того, подобные меры продолжают действовать с 22 сентября в аэропортах Калуги и Ярославля.