Росавиация не будет выделять деньги перевозчикам из-за ограничений в аэропортах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил в беседе с ТАСС, что ведомство пока не собирается выделять авиакомпаниям средства на фоне вводимых в аэропортах временных ограничений на использование воздушного пространства.

По его словам, в настоящее время данный вопрос не стоит на повестке дня.

Вместе с тем Росавиация совместно с Минтрансом РФ разработала правила межведомственного взаимодействия при введении временных ограничений на использование воздушного пространства. В частности, во время длительных задержек пассажирам активно помогают РЖД, назначая дополнительные поезда.

Кроме того, большую поддержку оказывает Москва, обеспечивая туристов необходимым питанием и автотранспортом. Помимо этого, Росавиация донастраивает работу с Минобороны РФ, что позволит более гибко вводить временные ограничения в аэропортах.