Путин провел переговоры с Эрдоганом в Ашхабаде

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Владимир Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Ашхабаде. В общей сложности встреча продлилась 1,5 часа.

Лидеры двух стран встретились на полях Международного форума мира и доверия. Сначала переговоры прошли с участием делегаций, а затем Путин и Эрдоган продолжили общение в более узком составе.

После этого российский лидер отдельно поговорил "на ногах" с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом. Министр проводил президента России почти до кортежа.

Путин прибыл в Туркменистан утром 12 декабря. Он возложил венок к монументу Нейтралитета в Ашхабаде, а затем принял участие в форуме мира и доверия.

В ходе мероприятия глава государства отметил, что поиск решений международных проблем должен вестись с учетом позиций и мнений всех стран. Он назвал ООН уникальным и зачастую единственным инструментом, позволяющим обеспечивать международный баланс интересов.