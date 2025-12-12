Объявлен старт предпродаж электромобиля "Атом"

Фото: телеграм-канал "АТОМ"

В России стартовали предпродажи электромобилей "Атом", сообщает пресс-служба "КамАЗа".

По данным компании, начало предварительных продаж приурочено к важному достижению на производстве – в конце прошлого месяца в столице завершили сборку первого автомобиля серии РТ.

"Эти полноценные предсерийные образцы созданы с использованием тех же технологий и стандартов, которые будут применяться в массовом производстве, что подтверждает готовность проекта к выходу на рынок", – уточнили в заявлении.

