12 декабря, 16:51Политика
В РФ будут штрафовать за каждый проданный просроченный маркированный продукт
Фото: depositphotos/minervastock
Правительство внесло в Госдуму законопроект о штрафах за продажу маркированных товаров с истекшим сроком годности. Документ разместили в думской электронной базе.
Штрафы будут приходить после получения сведений от системы мониторинга. Проект предлагает внести изменения в статью 14.43 Кодекса РФ об административных нарушениях.
В случае выявления нарушения индивидуальный предприниматель должен будет заплатить 10 тысяч рублей за каждый проданный товар. Штраф для юридических лиц составит до 20 тысяч рублей.
Ранее в России стартовал эксперимент по маркировке мясных изделий, полуфабрикатов и замороженных продуктов с помощью системы "Честный знак". Он завершится 28 февраля 2026 года.
Его основная цель заключается в разработке общей модели и порядка маркировки этих категорий товаров, а также апробации наиболее эффективных технологий нанесения идентификационных знаков на них.
В Роспотребнадзор направили предложение об изменении правил маркировки продуктов питания