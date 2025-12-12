Форма поиска по сайту

12 декабря, 16:51

Политика

В РФ будут штрафовать за каждый проданный просроченный маркированный продукт

Фото: depositphotos/minervastock

Правительство внесло в Госдуму законопроект о штрафах за продажу маркированных товаров с истекшим сроком годности. Документ разместили в думской электронной базе.

Штрафы будут приходить после получения сведений от системы мониторинга. Проект предлагает внести изменения в статью 14.43 Кодекса РФ об административных нарушениях.

В случае выявления нарушения индивидуальный предприниматель должен будет заплатить 10 тысяч рублей за каждый проданный товар. Штраф для юридических лиц составит до 20 тысяч рублей.

Ранее в России стартовал эксперимент по маркировке мясных изделий, полуфабрикатов и замороженных продуктов с помощью системы "Честный знак". Он завершится 28 февраля 2026 года.

Его основная цель заключается в разработке общей модели и порядка маркировки этих категорий товаров, а также апробации наиболее эффективных технологий нанесения идентификационных знаков на них.

В Роспотребнадзор направили предложение об изменении правил маркировки продуктов питания

