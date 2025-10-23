Материалы о системе "Честный знак" опубликованы на столичном портале потребителя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Научиться читать маркировку товаров и извлекать максимум информации из цифровых кодов помогут материалы столичного портала потребителя. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что они будут полезны, например, при выборе продуктов питания, одежды, обуви и многого другого, как в офлайн-магазинах, так и на маркетплейсах.

В департаменте информационных технологий Москвы отметили, что знание особенностей маркировок позволяет понять, где произведен тот или иной товар, а также определить, является ли продукция подлинной.

"В тематических статьях портала собраны рекомендации экспертов. Они в простом и доступном формате объясняют, какие товары подлежат обязательной маркировке, что за сведения она должна содержать и как их можно изучить", – пояснили в ведомстве.

Например, в одной из статей можно узнать о национальной системе цифровой маркировки "Честный знак", которую внедрили несколько лет назад для защиты прав потребителей и снижения объемов поддельной и незаконной продукции. На каждую единицу товара, который подлежит обязательной маркировке, наносят этикетку с уникальным кодом Data Matrix.

Он дает возможность отследить путь от производителя до продавца, а также содержит подробную информацию о составе и свойствах продукта. При этом код невозможно подделать или скопировать, его получают только аккредитованные компании. Отсканировать его можно самостоятельно, используя мобильное приложение.

В другой публикации говорится об особенностях маркировки обуви и сведениях, которые должен содержать ее цифровой код, а также рекомендации о том, что делать, если обнаружится ошибка в описании товара. Это позволит избежать ситуации, когда новая обувь теряет форму и ломается сразу после покупки.

Материал о маркировке духов позволит узнать, на что стоит обратить внимание, приобретая парфюмерную продукцию. Например, стоит изучить информацию о дате производства товара, месте его изготовления и списке ингредиентов.

Мебель должна отвечать требованиям химической и пожарной безопасности, поскольку это является залогом сохранения здоровья и жизни покупателей, поэтому маркировке данного товара также стоит уделить особое внимание. Помочь в этом может статья "Безопасность мебели".

Однако при покупке могут возникнуть спорные ситуации с продавцом. Материал "Досудебный порядок урегулирования спора по вопросам защиты прав потребителей" расскажет, как действовать в таком случае. Узнать об этом также можно с помощью сервиса "Электронный помощник" на портале – в случае необходимости он предложит нужный шаблон для составления претензии или искового заявления в суд.

Кроме того, пользователи портала могут обратиться к специалисту московского управления Роспотребнадзора онлайн. Для этого нужно записаться на прием через сервис "Онлайн-консультация". Для москвичей также работает круглосуточная горячая линия по номеру 8 (495) 539⁠-36⁠-96.

Ранее стало известно, что правительство России планирует обложить пошлинами операции по внесению сведений о товарах в систему "Честный знак" и направить полученные средства на развитие электроники.

В частности, эти средства предлагается использовать для финансирования госпрограмм "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" и "Научно-технологическое развитие России". При этом конкретный размер пошлины не был указан.

