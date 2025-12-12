Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 декабря, 16:33

Политика

Главкому ВМФ РФ Моисееву присвоено звание адмирала флота

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Главнокомандующему Военно-морским флотом (ВМФ) России Александру Моисееву присвоено звание адмирала флота, об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

Ранее Моисеев носил звание адмирала. До настоящего времени последним главкомом ВМФ РФ со званием адмирала флота был Владимир Масорин, который руководил флотом с 2005 по 2007 год.

До этого Владимир Путин присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом (ЧФ) РФ Сергею Пинчуку. Кроме того, звание генерал-полковника получил командующий группировкой войск Вооруженных сил России (ВС РФ) "Восток" Андрей Иванаев.

Также Путин присвоил президенту Российской академии наук (РАН) Геннадию Красникову звание Героя Труда России. Он был отмечен за выдающиеся заслуги перед страной и значительный вклад в развитие отечественной научной сферы.

Читайте также


политика

Главное

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика