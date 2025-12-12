Главкому ВМФ РФ Моисееву присвоено звание адмирала флота

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Главнокомандующему Военно-морским флотом (ВМФ) России Александру Моисееву присвоено звание адмирала флота, об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

Ранее Моисеев носил звание адмирала. До настоящего времени последним главкомом ВМФ РФ со званием адмирала флота был Владимир Масорин, который руководил флотом с 2005 по 2007 год.

До этого Владимир Путин присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом (ЧФ) РФ Сергею Пинчуку. Кроме того, звание генерал-полковника получил командующий группировкой войск Вооруженных сил России (ВС РФ) "Восток" Андрей Иванаев.

Также Путин присвоил президенту Российской академии наук (РАН) Геннадию Красникову звание Героя Труда России. Он был отмечен за выдающиеся заслуги перед страной и значительный вклад в развитие отечественной научной сферы.

