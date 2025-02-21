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Владимир Путин присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом (ЧФ) России Сергею Пинчуку, говорится в президентском указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Кроме того, российский лидер присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой войск "Восток" Вооруженных сил России (ВС РФ) Андрею Иванаеву. Также аналогичное звание получили начальник Национального центра управления обороной России Станислав Гаджимагомедов, Владимир Кравченко и Валерий Солодчук.

Ранее Путин переговорил с командирами 810-й бригады ЧФ и 56-го полка седьмой десантно-штурмовой дивизии ВС РФ. Военные доложили президенту о ходе боевых действий, а Путин в свою очередь поблагодарил их за эффективное выполнение поставленных задач на участках, где украинские силы проникли в Курскую область.

До этого российский лидер сообщал, что именно бойцы 810-й бригады смогли пересечь границу с Украиной в Курской области. По словам Путина, российская армия наступает по всей линии боевого соприкосновения.

