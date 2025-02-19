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19 февраля, 16:58

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Путин сообщил о пересечении ВС РФ границы с Украиной в Курской области

ВС РФ пересекли границу Украины в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Владимир Путин заявил, что час назад ему доложили о том, что бойцы 810-й бригады ВС России пересекли границу с Украиной в Курской области. Об этом он заявил во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге, отвечая на вопросы журналистов.

По словам главы государства, российская армия наступает по всей линии боевого соприкосновения.

Минобороны России 19 февраля сообщило, что военные взяли под контроль трассу Суджа – Рыльск в ходе освобождения села Свердликово в Курской области. Этого удалось достичь благодаря наступлению подразделений группировки "Север".

Бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. Из-за этого в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Общие потери украинской армии на курском направлении составили более 62 тысяч военных. Также ВСУ лишились 371 танка, 277 БМП, 228 бронетранспортеров, 1 937 боевых бронированных машин и другой техники.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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