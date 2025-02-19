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Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области составили 62 040 военнослужащих, передает пресс-служба Минобороны РФ.

Также украинская сторона лишилась 371 танка, 277 боевых машин пехоты, 228 бронетранспортеров, 1 937 боевых бронированных машин, 2 088 автомобилей и 456 артиллерийских орудий. Еще солдаты Вооруженных сил РФ уничтожили 9 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и 6 американских MLRS, уточнили в ведомстве.

Под огонь попали 22 пусковые установки зенитных ракетных комплексов, 9 транспортно-заряжающих машин, 111 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, 7 РЛС ПВО, 49 единиц инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, 1 установка разминирования УР-77, 5 мостоукладчиков, инженерная разведывательная машина, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.

Вместе с тем сводка оборонного ведомства включила в себя успехи солдат ВС РФ за минувшие сутки. ВСУ потеряли более 510 бойцов, танк, боевую машину пехоты, 4 бронетранспортера, 22 боевые бронированные машины, 57 автомобилей.

Также были уничтожены 2 самоходные артиллерийские установки, в том числе немецкая Panzerhaubitze 2000, 4 артиллерийских орудия, 4 миномета, пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО "Ольха".

Еще ВСУ потеряли 2 станции радиоэлектронной борьбы, инженерную машину разграждения, а также 3 пункта управления БПЛА, склад боеприпасов и склад материальных средств. Кроме того, один украинский военнослужащий сдался в плен.

Более того, российские военнослужащие отразили две контратаки ВСУ. При этом бойцы подразделений группировки войск "Север" нанесли поражение подразделениям танковой, тяжелой механизированной, 6 механизированных, горно-штурмовой, 4 десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, 3 бригад территориальной обороны и 3 штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Махновка, Никольский, Рубанщина и Суджа.

В ведомстве добавили, что еще в таких населенных пунктах, как Агроном, Бондаревка, Дмитрюков, Замостье, Куриловка, Мартыновка, Меловой, Николаевка, Олешня, Старая Сорочина, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Боромля, Веселовка, Журавка и Ободы в Сумской области, ВС РФ уничтожили живую силу и технику противника.

На прошлой неделе съемочная группа Первого канала подверглась атаке дрона ВСУ в курском селе Черкасская Конопелька. В результате произошедшего оказался ранен оператор Юрий Шолмов. Его доставили в местную больницу.

По итогам консилиума врачей по личной просьбе самого оператора было решено направить пациента на дальнейшее лечение в Москву. Позже сам Шолмов сообщил, что с ним все в порядке.

Журналист отметил, что после лечения собирается вернуться в Курскую область. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о терроризме после инцидента.

В свою очередь, в МИД РФ призвали все ответственные правительства государств осудить теракты Украины и выступить против атак ВСУ на мирное население, включая представителей СМИ.