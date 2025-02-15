Захарова: РФ призывает осудить атаку ВСУ на журналистов Первого канала

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Российская сторона призывает все ответственные правительства государств осудить теракты Украины и выступить против атак ВСУ на мирное население, включая представителей СМИ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

14 февраля съемочная группа Первого канала подверглась атаке дрона ВСУ в курском селе Черкасская Конопелька. В результате произошедшего оказался ранен оператор Юрий Шолмов. Его доставили в местную больницу.

Захарова потребовала от профильных международных организаций, в том числе ЮНЕСКО, ОБСЕ, ООН и других, незамедлительно отреагировать на очередное преступление ВСУ и решительно его осудить.

"Ведя прицельный огонь по безоружным военкорам, журналистам, операторам, фотографам, устраивая настоящую охоту на них, укронацисты стремятся любыми способами скрыть правду о творимых ими жесточайших нарушениях международного гуманитарного права и злодеяниях против мирного населения", – приводятся слова дипломата в телеграм-канале МИД.

Международные структуры должны предпринять исчерпывающие меры по прекращению практикуемых Киевом террористических методов "подавления инакомыслия". Дальнейшее замалчивание этих преступлений со стороны международных чиновников будет фактически приравниваться к покрывательству и поощрению ВСУ к совершению новых нападений, отметила Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что все виновные в посягательстве на жизнь российского журналиста будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание.

По факту нападения на журналистов в Курской области было возбуждено уголовное дело по статье о терроризме. Следователи устанавливают всех причастных к преступлению.

Спустя некоторое время после инцидента оператор Шолмов сообщил, что с ним все в порядке. Журналист добавил, что после лечения собирается вернуться в Курскую область.