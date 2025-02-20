Путин поговорил с командирами 810-й бригады и 56-го полка ВС РФ

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Владимир Путин поговорил с командирами 810-й бригады Черноморского флота и 56-го полка седьмой десантно-штурмовой дивизии. В ходе разговора военнослужащие доложили о ходе боевых действий. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Верховный главнокомандующий поблагодарил командиров и состав подразделений за эффективное выполнение поставленных задач на участках, где украинские силы проникли в Курскую область, добавил пресс-секретарь президента России.

Накануне Путин заявил, что бойцы 810-й бригады пересекли границу с Украиной в регионе. Российский лидер обратил внимание, что российская армия наступает по всей линии боевого соприкосновения.

Ранее президент на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном подчеркнул, что ряд подразделений ВС РФ, в частности морпехи-дальневосточники, действуют "круто, грамотно, дерзко" на курском направлении. Он также отметил 810-ю бригаду, 106-ю и 76-ю дивизии.

В свою очередь, Хинштейн передал просьбу 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота присвоить ей почетное наименование "Курская". Российский лидер согласился.