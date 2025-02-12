Путин посмертно наградил медалью "За спасение погибавших" курского подростка

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Владимир Путин посмертно наградил подростка из Курской области Артема Жердева медалью "За спасение погибавших". Указ президента был размещен на сайте опубликования правовых актов.

Трагедия произошла 19 июня прошлого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Октябрьского района Курской области Андрея Быковского. В тот день 16-летний Артем бросился спасать своего тонущего друга в реке Сейме, которого уносило течением.

"Артем не растерялся, сказав ребятам никуда не плыть, стоять на месте и бросился спасать товарища. Голова товарища, который был намного крупнее по комплекции Артема, уже была на тот момент под водой, но он продолжал держаться за его плечи", – рассказал Быковский.

Оставшиеся на берегу дети побежали за помощью. Когда на место случившегося прибыли спасатели МЧС, оба мальчика уже утонули.

Ранее Путин посмертно присвоил звание Героя России вице-губернатору Приморского края Сергею Ефремову. Он удостоился этого звания за мужество и героизм, которые проявил, исполняя гражданский долг.

Кроме того, Путин посмертно наградил орденами Мужества погибших в Курской области волонтеров Общероссийского народного фронта (ОНФ) Николая Ковалева и Давида Соколова.