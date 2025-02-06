Спасший ребенка на подмосковной трассе водитель рассказал о произошедшем

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Водитель Бахтиер, спасший 11-месячную девочку на Старо-Рязанском шоссе в Подмосковье, рассказал RT, что отнес ребенка в машину, чтобы согреть пледом.

Мужчина рассказал, что после обнаружения девочки, подошла ее бабушка и попросила отдать ей внучку, однако он отказал пожилой женщине.

"На ней (ребенке. – Прим. ред.) было лишь легкое боди, без верхней одежды. Как бы бабушка понесла ее по улице в холод? К тому же я уже вызвал полицию", – объяснил мужчина.

По словам водителя, девочка сильно плакала. Мужчина укутал ребенка в плед и растирал ей руки. Он также рассказал, что мама ребенка уже позвонила ему и поблагодарила за спасение дочери.

"С девочкой, как я понял, все нормально. У нее переохлаждение, но она лечится дома", – добавил спаситель ребенка.

В ночь на 5 февраля водитель увидел на трассе возле деревни Становое маленького ребенка без взрослых. Как оказалось, бабушка малыша забрала его из спальни родителей, пока вся семья спала, вышла из дома, отнесла ребенка в овраг и ушла в другую сторону. Прибывшие на место медики диагностировали у годовалой девочки первую степень переохлаждения.

По словам матери ребенка Юлии, бабушка страдает деменцией. Она уже проходила лечение и когда ее выписали, мать девочки проконсультировалась со специалистом, чтобы узнать, представляет ли она опасность для окружающих. По словам словам врачей, бабушка может находиться с внуками, пока принимает лекарства. В настоящее время пожилая женщина отправлена в психиатрическую клинику.

В свою очередь, СК возбудил уголовное дело по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".