Бабушка оказавшегося на подмосковной трассе ребенка отправлена в психбольницу

Фото: телеграм-канал Baza

Бабушка ребенка, который выполз на проезжую часть в Подмосковье, отправлена в психиатрическую клинику. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на мать младенца Юлию.

"Там бабушка у них проблемная. Находилась на лечении в психиатрической больнице, ее выписали после Нового года. Она была адекватная, лекарства вовремя принимала. Что у нее в очередной раз переклинило, не знаю", – рассказала подруга Юлии в беседе с журналистами.

Бабушка, не уследившая за ребенком, была в неадекватном состоянии, рассказал один из водителей-очевидцев инцидента по имени Александр. Мужчина стоял на обочине и ждал разгрузки своего фургона, но потом заметил суету на дороге.

"Подошел, спрашиваю, что случилось, а он говорит: "Да вот ребенка нашел на дороге". Из одежды на ней только футболочка, а было уже холодно", – рассказал водитель в беседе с RT.

Девочку завернули в теплую одежду, вызвали полицию и скорую. Экстренные службы приехали быстро, а спустя еще 10 минут к месту ЧП прибежала пожилая женщина. Она стала кричать, что это ее ребенок.

"Выглядела не очень опрятно. На вопросы полиции, как ребенок оказался на дороге, ничего не могла пояснить", – рассказал очевидец.

Инцидент произошел в ночь на 5 февраля на Старо-Рязанском шоссе возле деревни Становое. Прибывшие на место медики диагностировали у годовалой девочки первую степень переохлаждения.

Мать ребенка обвинила в произошедшем бабушку, так как последняя сама унесла девочку из дома. Возбуждено уголовное дело по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

