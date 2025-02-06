Мама найденной в Подмосковье девочки рассказала, что бабушка отнесла малыша в овраг

Фото: Москва 24

Юлия, мама найденной на Старо-Рязанском шоссе в Подмосковье девочки, рассказала Москве 24, что бабушка забрала 11-месячного малыша из спальни родителей, вышла из дома, отнесла ребенка в овраг и ушла в другую сторону.

Женщина заявила, что, когда ее мать, страдающую деменцией, выпустили из психиатрической клиники, она проконсультировалась со специалистом, чтобы узнать, представляет ли она опасность для окружающих. Врач ответил, что, пока женщина принимает лекарства, она может находиться рядом с внуками.

"Естественно, я смотрела за детьми. Я не работаю, находилась все время с детьми", – уточнила Юлия.

По ее словам, в ту ночь семья не могла уснуть примерно до 04:00, так как у младшего ребенка начали прорезаться молочные зубы. В связи с этим и дети, и родители спали крепко.

"У нее (у бабушки. – Прим. ред.) произошел очередной какой то щелчок в голове", – заявила Юлия.

Она поблагодарила таксиста, который нашел ребенка на обочине трассы. Позже он рассказал семье, что рядом с девочкой проезжала на большой скорости фура.

"Он вовремя заметил, забрал ребенка", – добавила женщина.

Ранее Юлия поделилась, что бабушка малыша отправлена в психиатрическую клинику. В свою очередь, знакомая семьи утверждает, что женщина уже находилась в медучреждении, но после Нового года ее выписали.

Инцидент произошел в ночь на 5 февраля возле деревни Становое. Водитель заметил малыша на обочине дороги и забрал его к себе в машину. Когда к автомобилю подошла бабушка ребенка, мужчина отказался ей передавать внучку. Прибывшие на место медики диагностировали у годовалой девочки первую степень переохлаждения.

Как рассказала омбудсмен Ксения Мишонова, бабушка ребенка стала жить с семьей в Подмосковье несколько недель назад. Также, по ее словам, малыш уже вернулся домой из медучреждения и чувствует себя хорошо.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".