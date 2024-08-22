Путин посмертно наградил орденами Мужества погибших в Курской области волонтеров ОНФ

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества погибших в Курской области волонтеров Общероссийского народного фронта (ОНФ) Николая Ковалева и Давида Соколова. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Также награду получил замруководителя регионального исполкома ОНФ Федор Геращенко. Все трое награждены за "мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга".

Глава государства наградил коллектив ТАСС орденом "За доблестный труд" за "большой вклад в развитие отечественных средств массовой информации и достигнутые трудовые успехи".

Медалью Луки Крымского за "высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях" отмечены врач Дарья Коннова, посмертно водитель Александр Никитичев и фельдшер Александра Чекалина.

В Курской области с 6 августа идут бои между российскими и украинскими военными. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера, также в Курской, Белгородской и Брянской области действует режим КТО.

По последним данным, ВСУ за все время боев в Курской области потеряли свыше 4,7 тысячи человек, 58 танков, 27 БМП, 53 бронетранспортера, 336 боевых бронированных машин и 32 артиллерийских орудия.