Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 декабря, 16:46

Спорт

Горнолыжница Вонн стала самой возрастной победительницей этапа Кубка мира

Фото: ТАСС/AP/Charlie Riedel

Американская горнолыжница Линдси Вонн в возрасте 41 года выиграла этап Кубка мира, став самой возрастной победительницей в истории соревнований, сообщает РИА Новости.

Спортсменка одержала свою первую победу с марта 2018 года. Она стала лучшей в скоростном спуске на первом этапе сезона в швейцарском Санкт-Морице.

Второе место заняла австрийка Магдалена Эггер, уступив Вонн 0,98 секунды, третьей стала ее соотечественница Мирьям Пухнер, которая проиграла 1,16 секунды.

Вонн завершила карьеру после травмы в 2019 году, однако в ноябре 2024 года она объявила о возвращении. Горнолыжница тогда отметила, что вовсе не планировала снова заниматься спортом, однако уже во время первых восстановительных тренировок ощутила радость.

Она старалась не строить слишком далеких планов, поскольку ей еще предстояло пройти множество препятствий. Спортсменка говорила, что не стала бы заниматься этим, если бы не надеялась вернуться к участию в соревнованиях.

За свою карьеру Вонн успела стать олимпийской чемпионкой и бронзовым призером Игр 2010 года, а также завоевать бронзу на Олимпиаде-2018 и две золотые медали чемпионата мира 2009 года.

Читайте также


спорт

Главное

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика