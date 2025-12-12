Горнолыжница Вонн стала самой возрастной победительницей этапа Кубка мира

Фото: ТАСС/AP/Charlie Riedel

Американская горнолыжница Линдси Вонн в возрасте 41 года выиграла этап Кубка мира, став самой возрастной победительницей в истории соревнований, сообщает РИА Новости.

Спортсменка одержала свою первую победу с марта 2018 года. Она стала лучшей в скоростном спуске на первом этапе сезона в швейцарском Санкт-Морице.

Второе место заняла австрийка Магдалена Эггер, уступив Вонн 0,98 секунды, третьей стала ее соотечественница Мирьям Пухнер, которая проиграла 1,16 секунды.

Вонн завершила карьеру после травмы в 2019 году, однако в ноябре 2024 года она объявила о возвращении. Горнолыжница тогда отметила, что вовсе не планировала снова заниматься спортом, однако уже во время первых восстановительных тренировок ощутила радость.

Она старалась не строить слишком далеких планов, поскольку ей еще предстояло пройти множество препятствий. Спортсменка говорила, что не стала бы заниматься этим, если бы не надеялась вернуться к участию в соревнованиях.

За свою карьеру Вонн успела стать олимпийской чемпионкой и бронзовым призером Игр 2010 года, а также завоевать бронзу на Олимпиаде-2018 и две золотые медали чемпионата мира 2009 года.