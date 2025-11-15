Российский хоккеист Евгений Малкин установил исторический рекорд НХЛ

Фото: ТАСС/AP/Gene J. Puskar

Центральный нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин стал самым возрастным спортсменом в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который забросил шайбу в матче регулярного чемпионата за пределами Северной Америки.

Российский хоккеист отличился голевым действием в возрасте 39 лет и 106 дней, побив таким образом рекорд канадца Роба Блейка, который забросил шайбу в возрасте 37 лет и 293 дня в матче в Лондоне в 2007 году.

Помимо этого, Малкин занял 40-ю позицию по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ. В активе игрока – 518 голов. Аналогичное количество у канадца Дэйла Хаверчука. Рекорд принадлежит по этому показателю российскому хоккеисту Александру Овечкину, на счету которого 901 гол.

Несмотря на заброшенную Малкиным шайбу, "Питтсбург Пингвинз" проиграли в матче "Нэшвилл Предаторз" со счетом 1:2. Встреча прошла в Стокгольме.

Малкин играет в составе "Питтсбург Пингвинз" с 2006 года. Он является трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

Ранее Малкин стал лучшим по числу набранных очков в первых 10 матчах сезона, превзойдя достижение Овечкина. Рекорд НХЛ был установлен в игре с "Сент-Луис Блюз". Встреча завершилась со счетом 6:3.

Малкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Теперь на счету россиянина 16 очков в текущем сезоне. Данный показатель оказался вторым в истории лиги для игроков возраста 39 лет и старше.

