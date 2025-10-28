Хоккеист Малкин побил рекорд Овечкина в НХЛ

Фото: ТАСС/AP/Pavel Bednyakov

Российский форвард клуба "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин установил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и стал лучшим по числу набранных очков в первых 10 матчах сезона, превзойдя достижение капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина. Об этом пишет News.ru.

Рекорд был поставлен в игре с "Сент-Луис Блюз". Встреча завершилась со счетом 6:3. Малкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.

Теперь на счету россиянина 16 очков в текущем сезоне. Данный показатель оказался вторым в истории лиги для игроков возраста 39 лет и старше.

Ранее Овечкин повторил результат канадского хоккеиста Марио Лемье по числу набранных очков по системе "гол+пас" в выездных играх НХЛ с учетом плей-офф. В частности, россиянин отдал голевую передачу в игре против "Нью-Йорк Рейнджерс" и заработал 861-е очко. Теперь он делит с Лемье шестую строчку.

Матч с "Нью-Йорк Рейнджерс" завершился победой "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 1:0. Шайбу забросил Энтони Бовиллье на 32-й минуте встречи.