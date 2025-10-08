Овечкин рассчитывает забросить 900 шайб в чемпионатах НХЛ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассчитывает достичь отметки в 900 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Спортсмен заявил, что он по-прежнему полон энтузиазма.

"Безусловно, становится все сложнее и сложнее, потому что тебе 40 лет и твое тело уже не чувствует себя так же хорошо. Но, слава богу, я чувствую себя довольно хорошо и готов к сезону", – сказал Овечкин.

Он отметил важность 1 500 игр, однако добавил, что 900 шайб еще никто не забрасывал.

В минувшем сезоне Овечкину удалось побить рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по числу забитых шайб. В игре с "Нью-Йорк Айлендерс" он забросил 895-ю шайбу.

На церемонии празднования по случаю достижения россиянин поблагодарил соотечественников за поддержку на пути к этому рекорду. С рекордом Овечкина поздравили сам Гретцки, баскетболист Майкл Джордан, хоккеисты Сидни Кросби и Мартин Бродер.

Владимир Путин заявил, что этим рекордом хоккеист обошел легендарных мастеров, и напомнил о других победах россиянина на мировых и национальных турнирах, которые вошли в историю отечественной школы хоккея.