Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 декабря, 17:42

Культура

Британская писательница Джоанна Троллоп скончалась в возрасте 82 лет

Фото: Getty Images/David Levenson

Британская писательница Джоанна Троллоп ушла из жизни в возрасте 82 лет, передает газета The Times.

О кончине писательницы сообщила ее семья. Она умерла 11 декабря в своем доме в Оксфордшире. При этом причина смерти не раскрывается.

Троллоп родилась в 1943 году в графстве Глостершир. Она выпустилась из Оксфордского университета в 1961 году. С 1965 по 1967 год она занималась изучением Восточной Европы и отношений Китая с развивающимися странами в министерстве иностранных дел и по делам Содружества. Также до 1979 года Троллоп работала преподавателем.

После этого она начала писать. В основном в своих романах писательница рассказывала о повседневной жизни в провинциальных городах. Троллоп стала известна благодаря работам "Невестки", "Жена ректора", "Город друзей", "Женитьба на любовнице".

Читайте также


культураза рубежом

Главное

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика