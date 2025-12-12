Британская писательница Джоанна Троллоп скончалась в возрасте 82 лет

Фото: Getty Images/David Levenson

Британская писательница Джоанна Троллоп ушла из жизни в возрасте 82 лет, передает газета The Times.

О кончине писательницы сообщила ее семья. Она умерла 11 декабря в своем доме в Оксфордшире. При этом причина смерти не раскрывается.

Троллоп родилась в 1943 году в графстве Глостершир. Она выпустилась из Оксфордского университета в 1961 году. С 1965 по 1967 год она занималась изучением Восточной Европы и отношений Китая с развивающимися странами в министерстве иностранных дел и по делам Содружества. Также до 1979 года Троллоп работала преподавателем.

После этого она начала писать. В основном в своих романах писательница рассказывала о повседневной жизни в провинциальных городах. Троллоп стала известна благодаря работам "Невестки", "Жена ректора", "Город друзей", "Женитьба на любовнице".

