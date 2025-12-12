Лебеди улетят из "Лосиного острова" на зимовку после замерзания водоемов

Видео: телеграм-канал "Нацпарк Лосиный остров"

Лебеди-шипуны из национального парка "Лосиный остров" улетят на зимовку после замерзания водоемов, сообщила пресс-служба учреждения.

В настоящее время птиц можно заметить на Верхнеяузском водно-болотном комплексе. Они покинут это место, когда температура воздуха опустится ниже 0 градусов, а на поверхности воды образуется лед.

"Необычную картину для этого времени года можно сейчас наблюдать на Лосиной биостанции: белоснежное дефиле птиц на фоне опустевшего водоема", – уточнили в нацпарке.

Ранее лебедей Зигфрида и Одетту, проживающих в Парке Горького, отправили на зиму в теплый домик. В нем есть бассейн с подогревом, специальное освещение для создания иллюзии смены дня и ночи, а также панорамные окна. За рационом и комфортом пернатых следят специалисты.