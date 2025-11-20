20 ноября, 22:03Город
Лебеди из Парка Горького отправлены на зимовку в теплый домик
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Пара лебедей Зигфрид и Одетта, которые проживают в Парке Горького в Москве, отправлены на зимовку в теплый домик. Об этом сообщает пресс-служба организации "Развитие парков".
Уточняется, что в домике есть прогреваемый бассейн, специальное освещение для создания иллюзии смены дня и ночи, а также панорамные окна. По данным организации, специалисты следят за рационом и комфортом птиц.
Кроме того, семейства лебедей из других парков тоже отправлены в специальные теплые пространства. Весной они вновь вернутся на пруды.
Ранее на зимний режим работы перешел Московский зоопарк. С 1 ноября он функционирует с 09:00 до 17:00. Аналогичный график будет актуален и для Детского зоопарка.
При этом кассы и вход будут закрываться в 16:00. Попасть в зоопарк можно через главный вход у станции метро "Баррикадная" или через Детский зоопарк со стороны Садово-Кудринской улицы.
Москвичка спасла селезня, вмерзшего в лед