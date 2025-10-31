Московский зоопарк переходит на зимний режим работы

Фото: ТАСС/Игорь Генералов

Московский зоопарк перейдет на зимний режим работы в субботу, 1 ноября. Об этом предупредили в пресс-службе зоосада.

Ежедневный режим работы учреждения продлится с 09:00 до 17:00. Аналогичный график будет актуален и для Детского зоопарка. При этом кассы и вход будут закрываться в 16:00.

В учреждении напомнили, что попасть в зоопарк можно через главный вход, расположенный возле станции метро "Баррикадная", или через Детский зоопарк со стороны Садово-Кудринской улицы.

Ранее на зимний режим работы из-за сокращения светового дня были переведены уличное освещение и архитектурно-художественная подсветка в Москве.

Уточнялось, что подсветка зданий в столице включается одновременно с наружным освещением, однако отключается в разное время. В частности, в 23:00 перестают подсвечиваться жилые дома, в 00:00 – административные здания, в 01:00 – вестибюли станций метро, а в 03:00 – мосты в центре мегаполиса.