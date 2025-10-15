Уличное освещение и подсветка зданий в столице переведены на зимний график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку в Москве перевели на зимний режим работы из-за сокращения светового дня. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Система переведена на зимний режим, теперь уличные фонари и архитектурно-художественную подсветку зданий включают раньше, а выключают соответственно позже", – отметил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Несколько лет назад появился ежедневный график включения и выключения городского освещения и подсветки. Диспетчеры центра управления сетями АО "ОЭК" при принятии решений руководствуются этим документом и уровнем фактической освещенности.

Уровень освещенности отслеживают специальные датчики в режиме реального времени. При достижении нужной отметки поступает соответствующий сигнал. Диспетчер, в свою очередь, может не придерживаться графика из-за ухудшения погоды.

Архитектурно-художественная подсветка зданий в Москве включается одновременно с наружным освещением, однако отключается в разное время. Например, в 23:00 перестают подсвечиваться жилые дома, в 00:00 – административные здания, в 01:00 – вестибюли станций метро, а в 03:00 – мосты в центре Москвы.

За последние 13 лет уровень освещенности столицы увеличился в 2 раза, а число зданий с подсветкой – в 4. Всего город освещают свыше 1 миллиона светильников.

Ранее стало известно, что 11 зданий на Арбате украсит архитектурно-художественная подсветка. Энергетики АО "ОЭК" смонтируют в общей сложности более 700 энергоэффективных светильников. Подсветка появится в межоконных пространствах доходного дома Орловых, вдоль карниза и между окнами доходного дома М. А. Скворцова, также светильники украсят и доходный дом А. И. Урусова.

