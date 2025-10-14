Архитектурно-художественная подсветка украсит 11 зданий на Арбате

Фото: портал мэра и правительства Москвы

11 зданий на Арбате в Москве украсит архитектурно-художественная подсветка. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Энергетики АО "ОЭК" смонтируют в общей сложности более 700 энергоэффективных светильников", – рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, основной задачей проекта является включение этих домов в единый светоцветовой образ столицы. Новое освещение в городе создает акцент на деталях зданий и подчеркивает декоративные элементы при помощи теплых и нейтральных белых оттенков.

Подсветка появится в межоконных пространствах доходного дома Орловых, вдоль карниза и между окнами доходного дома М. А. Скворцова, также светильники украсят и доходный дом А. И. Урусова.

Ранее стало известно, что архитектурно-художественная подсветка появится также на трех зданиях в Большом Черкасском переулке. Она будет украшать их по всему периметру. Всего энергетики смонтируют более 490 энергоэффективных светильников.

