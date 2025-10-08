Особняк Арсения Морозова украсит новая художественная подсветка

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Особняк Арсения Морозова на Воздвиженке украсит новая архитектурно-художественная подсветка. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Энергетики АО "ОЭК" смонтируют в общей сложности около 140 осветительных приборов в теплых оттенках белого цвета", – рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Светодиодные светильники расположатся в центральной и верхней частях фасада сооружения. Также световые элементы появятся на лепнине на колоннах и выступающих частях здания.

Подсветка выделит контуры особняка и подчеркнет его архитектурные особенности в темное время суток.

Ранее сообщалось, что архитектурно-художественная подсветка появится на трех зданиях в Большом Черкасском переулке. Основной задачей проекта является объединение домов в целостный визуальный образ. Смонтировано будет более 490 светильников.

