Административное здание на Садовой-Спасской улице украсят художественной подсветкой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Архитектурно-художественная подсветка появится на административном здании на Садовом кольце в центре Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Разработали специальный проект организации освещения здания, расположенного на пересечении Садовой-Спасской улицы и проспекта Академика Сахарова. Главная задача – подчеркнуть уникальные элементы фасада и вписать дом в световой облик города. Энергетики АО "ОЭК" смонтируют в общей сложности более 600 осветительных приборов", – отметил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Светодиодные светильники будут располагаться в верхней части фасада и на карнизах, подсвечивать выступающие части здания и входную группу.

За последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности город освещают более 1 миллиона светильников.

Между тем еще три здания в центре Москвы получат архитектурно-художественную подсветку. Они расположены в Большом Черкасском переулке. Основная задача проекта – объединить дома в целостный визуальный образ. В общей сложности энергетики смонтируют более 490 энергоэффективных светильников.

