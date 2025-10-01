Архитектурно-художественная подсветка появится на фасадах трех зданий в Москве

Фото: комплекс городского хозяйства Москвы

Три здания в центре Москвы получат архитектурно-художественную подсветку, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, здания расположены в Большом Черкасском переулке. Основная задача проекта – объединить дома в целостный визуальный образ. В общей сложности энергетики смонтируют более 490 энергоэффективных светильников.

Бирюков уточнил, что подсветку установят по всему периметру зданий, чтобы выделить их архитектурные особенности. В соответствии с принятой концепцией, освещение в Москве имеет теплый или нейтральный оттенок белого цвета.

"Это позволяет грамотно акцентировать детали и элементы сооружений, создавая единое световое пространство", – пояснил заммэра.

Вице-мэр напомнил, что за последние 13 лет уровень освещенности города вырос в два раза, а число зданий с архитектурно-художественной подсветкой – в четыре раза. Всего столицу освещают более миллиона светильников. При этом электропотребление снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.

Тем временем на территории спорткомплекса "Лужники" создается уникальная архитектурно-художественная подсветка нового поколения. С помощью цвета, света, звуков и интерактивных инсталляций планируется объединить центральную площадь и прилегающие к ней боковые аллеи в четыре смысловые зоны природных стихий – земли, воды, огня и воздуха.