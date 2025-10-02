Светящаяся инсталляция появится на обновленном причале в "Лужниках"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Светящаяся инсталляция украсит обновленный причал на территории комплекса "Лужники", сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Она будет выполнена в виде надписи "Лужники", уточнил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Инсталляцию дополнят встроенные гибкие светильники, распложенные по контурам причала и амфитеатра. Кроме того, в рамках работ будут смонтированы прожекторы для подсветки деревьев в кадках.

Заммэра также рассказал, что в настоящее время выполняются работы первого этапа благоустройства территории олимпийского комплекса. В частности, уже демонтированы устаревшие конструкции и обустроено свайное поле, которое позволило приподнять сооружение. Также специалисты уложили новые плиты перекрытий, установили отбойные устройства для швартовки двух прогулочных теплоходов и выделили место для регулярных электросудов.

Вместе с тем проводятся работы по углублению дна причала для безопасного подхода и отхода судов. Также ведется мощение гранитными плитами. Рабочие обустраивают транспортный павильон, делают подъемник для маломобильных граждан, ремонтируют гранитный амфитеатр, а также устанавливают кадки для деревьев и цветников.

В будущем мастера сделают деревянные настилы-cкамьи со столиками и выделят зону для выхода с речного транспорта, разделив потоки пассажиров и отдыхающих в амфитеатре.

Бирюков пояснил, что главная задача проекта состоит в превращении "Лужников" в один из лучших парков Москвы.

Столичные власти начали благоустройство территории "Лужников" в этом году. Ожидается, что фасад Большой спортивной арены будет превращаться в мультимедийное "живое" полотно за счет технологии видеомэппинга. Усилить эффект помогут новая подсветка и медиакровля.