В Москве более 50 обновленных школ оборудовали художественной подсветкой

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

51 школа, открывшаяся после полной реконструкции в Москве в этом году, оснащена архитектурно-художественной подсветкой. Об этом сообщает телеграм-канал столичного комплекса городского хозяйства.

Обновленное освещение зданий сделано в рамках масштабной программы "Моя школа".

"В настоящее время работы полностью завершены", – рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Специалисты АО "ОЭК" установили на каждом учебном заведении от 300 до 400 энергосберегающих светодиодных светильников холодного и теплого оттенков белого цвета. Свет подбирали индивидуально, чтобы гармонично акцентировать детали и элементы зданий.

Кроме того, наличие подсветки делает территорию безопаснее в вечернее и ночное время.

Ранее сообщалось, что художественная подсветка украсит особняк Арсения Морозова на Воздвиженке. Светодиодные светильники расположат в центральной и верхней частях фасада сооружения. Также световые элементы появятся на лепнине на колоннах и выступающих частях здания.

