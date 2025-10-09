В Москве благоустроили территорию возле станции "Останкино"

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Выполнены работы по благоустройству территории возле станции "Останкино" в СВАО. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

В оживленном районе, где находятся предприятия, телецентр и Останкинская башня, обустроили удобные подходы и подъезды к станции, обеспечив условия для комфортной пересадки между разными видами транспорта.

"В зону работ вошли улица Новомосковская и проезд Дубовой Рощи", – рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

На пересечениях проезда Дубовой Рощи с улицей Новомосковской и улицы Новомосковской с 3-й Новоостанкинской обновили светофоры с последующей интеграцией их в интеллектуальную транспортную систему.

На участках улицы Новомосковской расширили тротуары, доведя общую площадь пешеходной зоны почти до 8,2 тысячи квадратных метров.

В ходе ремонтных работ специалисты разбили 10,7 тысячи квадратных метров газона, установили два новых остановочных павильона, заменили 80 старых опор освещения на круглые конические фонари и уличные торшеры c энергоэффективными светильниками, а также установили 12 опор контрастного освещения на нерегулируемых пешеходных переходах.

В рамках программы "Чистое небо" воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию.

Дополнительно проложили ливневую систему, установили два новых остановочных павильона, организовали парковки и уложили 16,7 тысячи квадратных метров асфальта на проезжей части.

