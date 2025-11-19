В проекте с трансляциями из Московского зоопарка появилась викторина о капибарах

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Московский зоопарк совместно с проектом "Активный гражданин" представляют новую интерактивную викторину, посвященную капибарам. Эти животные являются одними из самых популярных обитателей зоопарка и героями ежедневных онлайн-трансляций на mos.ru, передает портал мэра и правительства столицы.

Принять участие в викторине можно на странице с прямой трансляцией из вольера капибар, а также через сайт и мобильное приложение "Активный гражданин". Участникам предстоит ответить на 8 вопросов, выбрав один верный ответ из пяти предложенных.

Для подготовки организаторы рекомендуют воспользоваться познавательными материалами на сайте зоопарка и в его социальных сетях. Такие викторины – отличная возможность для зрителей проверить свои знания о животных. Вопросы посвящены обитанию водосвинок в дикой природе, их поведению, питанию и другим темам.

Капибары, занимающие важное место в коллекции Московского зоопарка, подведомственного столичному департаменту культуры, пользуются неизменным интересом у гостей. Для этих социальных животных, чьей естественной средой обитания являются водоемы Южной Америки, на территории зоопарка созданы все необходимые условия.

Их содержание включает просторный теплый вольер с бассейном для круглогодичного пребывания, летний выгул, специальный рацион и программы по обогащению среды. Животные также взаимодействуют с соседями – ламой, викуньей и гуанако.

Наблюдать за поведением водосвинок наиболее увлекательно в ходе утренних и вечерних онлайн-трансляций, когда можно увидеть их активность – купание, кормление и общение животных друг с другом, подчеркивается на сайте.

За прохождение викторины о капибарах зарегистрированные пользователи "Активного гражданина" получат баллы программы лояльности "Миллион призов". Для их начисления необходима авторизация на портале mos.ru. Начисляется по 5 баллов за каждый верный ответ.

Накопленные баллы можно обменять на товары и услуги партнеров, скидки, билеты в учреждения культуры, пополнение транспортной карты "Тройка" или перевести на благотворительность.

Викторина является третьей в серии интеллектуальных игр, проводимых в рамках проекта онлайн-трансляций из Московского зоопарка. Проект "Активный гражданин", реализуемый с 2014 года, является частью цифровой трансформации государственного управления в Москве. Его развивают ГКУ "Новые технологии управления" и столичный департамент информационных технологий.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк и проект "Активный гражданин" запустили совместную викторину, посвященную манулам. Она позволит узнать об этих животных новые факты, например, об особенностях их поведения.