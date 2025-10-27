Юные горожане выберут имена для лосей из национального парка "Лосиный остров"

Фото: ТАСС/Ярослав Чингаев

На платформе "Активный гражданин – детям" стартовал опрос, в рамках которого юные москвичи могут выбрать имена для четырех лосей – символов национального парка "Лосиный остров". Участие в голосовании смогут принять ребята от 6 до 14 лет, сообщает портал мэра и правительства столицы.

В публикации отмечается, что сейчас в нацпарке живут от 10 до 12 взрослых сохатых. Животные свободно перемещаются по территории, однако стараются избегать встреч с людьми. Каждому из них необходимо подобрать имя, начинающееся на определенную букву, указанную на GPS-ошейнике животного.

"Сотрудники национального парка отслеживают перемещения животных и параметры их здоровья с помощью специальных GPS-передатчиков. Умные устройства уже закреплены на ошейниках четырех лосей", – пояснили на портале.

Также у сохатых есть паспорта здоровья с биометрическими данными, которые позволяют отслеживать показатели в динамике.

Для трехлетней лосихи с буквой "Д" предложены варианты: Деметра, Диона, Дина, Дубрава, Даная, Догада, Дарина или Деяна. Пятилетняя лосиха с буквой "Е" может получить имя Елка, Елена, Есения, Елая, Ельма, Енолия, Евия или Еремея. Для семилетней лосихи с буквой "А" подготовлены имена Арта, Ариадна, Аврора, Астрид, Астра, Афина, Афродита или Андромеда. Четырехлетний самец с буквой "Б" может стать Бореем, Бураном, Бором, Биантом, Боэцием, Баяром, Биасом или Бриаром.

Чтобы принять участие в выборе имен, нужна учетная запись на портале mos.ru или авторизация на платформе "Московская электронная школа". Все участники опроса получат детские баллы городской программы лояльности "Миллион призов", которые можно обменять на призы: школьные рюкзаки, настольные игры, промокоды на скидки и другие товары.

"Активный гражданин – детям" представляет собой онлайн-платформу, разработанную для юных жителей столицы. На ней дети могут участвовать в принятии значимых для города решений через систему опросов.

Кроме того, платформа предлагает интерактивные викторины, образовательные игры, познавательные комиксы и видеоформаты, которые в увлекательной форме рассказывают о Москве. Развитием платформы занимается ГКУ "Новые технологии управления" при поддержке департамента информационных технологий города Москвы.

Ранее сообщалось, что детеныша альпаки, родившегося в августе на "Городской ферме" ВДНХ, по итогам голосования назвали Ночка. Имя, отражающее первоначальный черный окрас шерстки, набрало 42% голосов.